Los dilemas sobre cómo llegar mejor a la muerte | Documental BBC

32 minutos

No es fácil hablar de la muerte, pero los últimos días de una persona no tienen por qué ser trágicos y desagradables.

El Dr. Kevin Fong hace un recorrido personal a través de las cuestiones morales sobre la muerte a la que se enfrentan no solo los médicos, si no también quienes optan por disfrutar de sus últimos momentos sin aferrarse a tratamientos que muchas veces no hacen sino alargar el sufrimiento de los pacientes.