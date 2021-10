The Beatles: la contundente revelación de Paul McCartney sobre quién causó la separación de la banda

1 hora

Paul McCartney lanzó en 1970 su disco en solitario "McCartney", una vez rota la relación con The Beatles.

Durante casi 50 años, Paul McCartney ha cargado con la culpa de la ruptura de The Beatles.

Respondiendo a sus propias preguntas, McCartney dijo que no veía un momento "en que Lennon-McCartney se convirtiera de nuevo en una asociación activa para la composición de canciones".

"Yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny", le dijo McCartney a John Wilson. "Yo no soy la persona que instigó la división".

"John entró en una habitación un día y dijo 'me voy de los Beatles' . Y dijo: 'Es bastante emocionante, es más bien como un divorcio '. Y entonces nos quedamos nosotros a recoger los pedazos".

Wilson preguntó si la banda habría continuado si Lennon no se hubiera marchado.

The Beatles sigue siendo hasta hoy una de las bandas más influyentes en la historia del rock.

"El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería... quedarse en la cama una semana en Ámsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el periodo más difícil de mi vida", añadió.

"Quería que continuara. Pensé que estábamos haciendo cosas bastante buenas, Abbey Road, Let It Be, nada mal, y pensé que podíamos continuar".