Revolución Mexicana: la olvidada historia de Amelio Robles, el coronel transgénero que luchó con el ejército de Emiliano Zapata

34 minutos

En la lucha armada alcanzó el rango de coronel , sobreponiéndose a todos los prejuicios de una época en la que un "macho" no debía dar muestras de no serlo.

La joven Amelia Robles

El estallido revolucionario

La causa no era lo principal en la mente de la joven Amelia Robles.

"O sea, dije bueno, yo no sabía qué era el Plan de Ayala, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero vino la bola y me fui con la bola", dijo en una entrevista con el diario El Universal en 1927.