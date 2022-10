Anacaona, la cacique aborigen que desafió a Cristóbal Colón y fue condenada a una trágica muerte

41 minutos

Familia poderosa

Era respetada y querida no sólo por su estatus, sino también por componer poesías y canciones, con las que se destacaba en los areítos , una manifestación cultural y religiosa de los taínos que celebraba con canto, recitación de mitos y baile, eventos importantes como la visita de un cacique o el éxito de la cosecha.

Abusos y destrucción

Antes de partir, les advirtió que no abusaran de las aborígenes, pero no le obedecieron.

A todos los hombres que había dejado, según el primer cronista oficial de las Indias Gonzalo Fernández de Oviedo, los habían matado "los indios, no pudiendo sufrir sus excesos porque les tomaban las mujeres e usaban dellas a su voluntad , e les hacían otras fuerzas y enojos, como gentes sin caudillo e desordenada".

No obstante, hay quienes cuestionan esa versión de los hechos, entre ellos Luisa Navarro, exdirectora de la escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autonoma de Santo Domingo.

Encuentro con Bartolomé Colón

Anacaona, cacique de Jaragua y de Maguana

El nuevo gobernador de las Indias, el comendador de Lares frey Nicolás de Ovando , se propuso pacificar la isla, y el lejano cacicazgo de Jaragua estaba en su mira, no sólo porque era donde se habían refugiado los españoles sublevados, sino porque le habían llegado rumores de que Anacaona y otros caciques estaban conspirando en contra de la Corona.

Mientras que Anacaona, a pesar del desprecio y los continuos abusos los españoles contra los indígenas, estaba convencida que sólo una paz firme podía salvar a su pueblo, la paz a la que Ovando aspiraba no implicaba acuerdos ni salvaciones.

La trampa

Condenada a la horca

Durante varios meses después de la masacre, Nicolás de Ovando continuó una encarnizada campaña de persecución contra los indígenas, hasta que quedaron tan pocos que casi los exterminó en la isla, según Samuel M. Wilson en su libro Hispaniola. Caribbean Chiefdoms in the Age of Columbus.