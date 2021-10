Lo que quienes tienen demencia quieren que sepas sobre ese trastorno

25 minutos

"No trates con paternalismo"

Si alguien me pregunta: "¿cómo te comunicarías con una persona con demencia?", le diría que lo primero que debe hacer es hablar con la persona, no con la demencia .

No hagas varias preguntas a la vez, así como: ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿dónde? y ¿cuándo?, todo en una sola pregunta, porque no podemos procesar todo eso.

Muchas personas no se sienten cómodas con el silencio. Si un cuidador está con una persona con demencia, empieza a hablar por ella porque no quiere que se avergüence, y termina él mismo respondiendo a la pregunta.

Aunque tenga demencia, sigo siendo yo. Soy yo quien tiene demencia, no es la demencia la que me tiene a mí, solemos decir.

"Organízate"

Tengo un reloj especial que es bastante grande y me muestra la hora, la fecha, el día y el año, porque a veces no tengo ni idea de qué día o qué mes es .

"No pierdas la esperanza"

Mi consejo principal para las personas que han sido diagnosticadas recientemente es que no vivan su vida con miedo . No se sienten en el sofá a vegetar.

"Pide ayuda"

Solía ser muy cariñoso y ya no lo era, no me tomaba de la mano, no había empatía.