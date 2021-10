Megan Fox: las revelaciones de la actriz que reabren el debate sobre las presiones del "físico perfecto"

"Creo que me había metido a mí misma -o había permitido que otras personas me metieran- en esta caja extraña en la que no encajaba bien, donde por mucho tiempo no viví mi propia vida siendo yo misma... esas partes mías más excéntricas o extrañas que no se correspondían con mi familia o con Hollywood", explicó.

"Nunca fui la chica hermosa de mi escuela"

"No quería que me vieran, no quería tener que tomar una foto, estar en una revista, caminar sobre una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto por el miedo y la creencia, y la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría por solo estar ahí fuera... así que pasé por un momento muy oscuro después de eso", le dijo a Entertainment Tonight, en 2019.