Estados Unidos: 3 grandes desafíos que enfrenta la mayor economía del mundo

Sin embargo, aunque el despegue económico avanza, el camino no está despejado.

Más de 700.000 personas han perdido la vida durante la pandemia. La mayoría de los que han muerto en los últimos meses, no se habían vacunado.

"El primer gran desafío económico es el control de la pandemia. Y para eso, tenemos que lograr que el mayor número de personas se vacune", dice David Wilcox, investigadordel centro de estudios Peterson Institute for International Economics (PIIE) de Washington DC.

1. Inflación

2. Escasez de productos

El consenso entre los expertos del área es que la llamada "crisis de los contenedores" no estará completamente resuelta hasta algún momento del próximo año. Los más pesimistas creen que podría extenderse incluso hasta inicio de 2023.

El problema es que muchas empresas no tienen cómo importar sus productos, ya sea porque no consiguen espacio en los buques de carga o porque no pueden pagar precios insólitamente altos por el transporte de los mismo.