Extradición de Alex Saab a EE.UU.: la fuerte reacción de Venezuela

58 minutos

Apenas se supo que el empresario colombiano estaba a bordo de un avión en camino a Florida como parte del proceso de extradición, el gobierno venezolano emitió el primer comunicado en el no dudaba de calificar al hecho de ser un "secuestro".

Retiro del diálogo

El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, líder del equipo negociador del gobierno¸ quien señaló que su equipo no viajaría a Ciudad de México para la próxima ronda de diálogo.

Sin embargo, no está claro si los representantes de Maduro se retiran por completo de futuras negociaciones.

"Nuestro compromiso por hacer justicia y avanzar en un acuerdo que dé soluciones urgentes a los venezolanos sigue intacto y no vamos a descansar hasta lograrlo ", expresó Guaidó a través de la red social Twitter.

Los seis de Citgo

Horas después de la extradición de Saab, Venezuela revocó el arresto domiciliario de seis ex ejecutivos de la refinería Citgo , filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, según informó la agencia de noticias Reuters.

Los ex ejecutivos de Citgo, que fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en la sede de PDVSA en Caracas, fueron trasladados de sus domicilios a la prisión de el Helicoide.

Los seis ex ejecutivos habían sido liberados de la cárcel y puestos en arresto domiciliario el pasado mes de abril.

En declaraciones a BBC Mundo, Poleo dijo que "no ha habido una orden judicial" que confirme el nuevo centro de reclusión de los empresarios, por lo que se enfrentan a una decisión "de carácter político emitida por una autoridad policial o del poder ejecutivo".

"Hablamos de una retaliación política porque no tenemos un asidero legal emanada por una fuente natural", dijo la abogada.

Dijo que no les queda otras más que esperar instrucciones "emanadas del Ejecutivo".

Protestas en Caracas

Fabri aprovechó la ocasión para leer una carta emitida por Saab en la que afirmaba que enfrentará el proceso con "dignidad" y que no tenía "nada que colaborar" con EE.UU.

"Enfrentaré el juicio con total dignidad. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito", dijo Saab a través de la carta.