"Esto es lo que pasó cuando congelé mi grasa": pacientes que se sometieron a la criolipólisis, el tratamiento que dejó "deformada" a Linda Evangelista

Dice que ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica (HAP), un raro efecto secundario que le produjo justo "lo contrario de lo prometido", al incrementar las células de grasa; un riesgo, según la exmodelo, del que no la informaron.

La compañía a la que Evangelista acusa no ha respondido a la petición de comentarios de la BBC. Ahora afirma en su página web que "los resultados de los pacientes podrían variar" y que "también podrían ocurrir raros efectos secundarios", lo que, según los asesores de Evangelista, se añadió después de que se sometiera al procedimiento.

Los tratamientos cosméticos no son nada nuevo para la británica Ailsa Burno-Murdoch, de 39 años.

Ha sufrido por su apariencia desde que era una adolescente y a los 21 ya se había sometido a una liposucción y a implantes mamarios, algo que no les contó ni a sus amigos ni a su familia.

"Me hice una liposucción, pero tenía un desorden alimenticio y trastorno dismórfico corporal".

"Al final, fue el precio lo que me hizo decantarme y terminé acudiendo al local más barato".

Ailsa asegura que no tuvo ninguna consulta previa al tratamiento y conoció el mismo día del tratamiento a quien lo llevaría a cabo.

"Me quedaron unos moretones rectangulares muy oscuros . Creo que los peores los tuve en las espalda, donde llegaron a ser de color púrpura, pero no eran dolorosos".

Asegura que el tratamiento fue según lo previsto, pero no encontró muchas diferencias entre el antes y el después.

"No vi ningún resultado realmente y al final gasté el dinero para nada" , dice.

Sospecha que pudo deberse a que eligió el tratamiento más barato. "Me pregunto si de haber ido a la clínica más cara los efectos hubieran sido diferentes".

"Tengo esa especie de sentimiento de vergüenza por haber condicionado mi autoestima a si me sobresalía la grasa por encima del sostén en la espalda. Me hace sentirme muy básica que aún le de tanta importancia esa parte de mi aspecto", responde.

"Soy inteligente, entiendo que mi cuerpo no es un problema y que tratar la grasa superficialmente no es la manera de hacerlo si quieres centrarte en tu salud en general".

Que es la criolipólisis

Se trata de un procedimiento no invasivo.

No es adecuado para quienes sufran de obesidad y quieran perder peso.

No hay una causa conocida, pero se cree que es más frecuente en hombres.

"Estos tratamientos funcionan"

"Me di cuenta de que tenía algo de barriga y era un poco de grasa acumulada que no conseguía eliminar por más y diferentes ejercicios de sentadillas que hiciera", le contó a la BBC.

"Mi decisión fue más por mi propia imagen, por cómo me sentía conmigo misma", dice.

"Lo hice para que, cuando me levantara por la mañana y me mirara en el espejo, pudiera darme el ok".