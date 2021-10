La casualidad sin la que Marco Polo no habría sido famoso

No fue el primer europeo en viajar a tierras tan lejanas. Ni siquiera fue el primero de su familia.

Quizás no sorprende que tanto el libro y el hombre hayan sido objeto de debate y escrutinio desde entonces. Y no ayuda que falte una gran cantidad de información sobre su vida.

¿Quién fue Marco Polo?

Los Polo olvidados

Si no fuera por su padre Niccolo y su tío Maffeo, Marco Polo no habría hecho su épico viaje a China , ni habría escrito el libro que cambió para siempre la visión europea del mundo.

Marco Polo no viajó sólo. (Retrato de Marco Polo por Annibale Strata).

Arduo periplo

" Dicen que este desierto es tan largo que se necesitaría un año para recorrerlo de un extremo a otro ", dijo Marco del Desierto de Gobi. " Consiste enteramente en montañas, arenas y valles. No hay nada para comer ".

La Ruta de la Seda fue una arteria comercial vital, recorrida por primera vez en el siglo II a. C. Ilustración del Atlas catalán del siglo XIV.

En la corte de Kublai Kan

En todo momento, Marco llevaba una ' paiza ', una tableta utilizada por los funcionarios como forma de pasaporte en el Imperio mongol para asegurarse de que no se les hiciera daño y que siempre se les dieran alimentos y servicios.

Contando la historia

La fortuna de los Polo no mejoró. Sin la protección de Kublai Kan, los funcionarios les quitaron gran parte de su riqueza, aunque lograron llevarse las joyas en sus abrigos.

Cuando finalmente llegaron a casa en 1295, apenas podían hablar su idioma nativo y no lucían como venecianos; tanto, escribió Marco, que sus propios parientes no los reconocieron.

Ese libro no se hizo realidad hasta el encuentro casual de Marco con el escritor Rustichello varios años después.

Inverosímil

Muchos lectores simplemente no podían creer que lo que relataba fuera cierto, asumiendo que era una fábula . Tanto el hombre como el libro se ganaron el apodo de " Il Milione " (El millón) en referencia burlona al uso de números enormes y aparentemente inverosímiles en el texto.

Cierto o no, el libro de Marco Polo inspiró a muchos e influyó en el mapa de Fra Mauro, uno de los principales desarrollos mundiales de la cartografía medieval.

Lo que más le impactó a los europeos no eran los elementos fantásticos basados ​​en milagros o leyendas, sino las descripciones de "sociedades bárbaras" más avanzadas que la suya.

¿La verdad y toda la verdad?

No aparece en ningún documento chino de la época, aunque puede que le hayan dado otro nombre, y se han desmentido varias de sus afirmaciones.

Él mismo admitió que no vio todo lo que relató y que contó historias de " hombres dignos de confianza ".

Mientras yacía en su lecho de muerte en enero de 1324, a la edad aproximada de 70 años, los reunidos le imploraron que confesara que su obra era ficción. Su respuesta: "No escribí ni la mitad de lo que vi, porque sabía que no me creerían".