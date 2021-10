Qué productos están escaseando en el mundo (y cuál es la situación en América Latina)

Productos electrónicos, autos o juguetes están guardados en contenedores de buques cargueros que no llegan a puerto o a la espera de conseguir un espacio para el transporte marítimo.

China: carbón y papel

Estos costos no se pueden traspasar a los consumidores chinos debido a un estricto control de los precios, por lo que las empresas de energía están reduciendo la producción.

Estados Unidos: juguetes y papel higiénico

En Navidad, "habrá cosas que la gente no podrá conseguir", advirtió un funcionario de la Casa Blanca.

India: autos y chips de computadoras

Nigeria: gas para cocinar

Colombia

Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, dice que "aunque por el momento en Colombia no se ha evidenciado una escasez de productos, las exportaciones y el manejo de fletes sí se vio trastocado".

Las princiaples tiendas y asociaciones gremiales han dicho que para diciembre, y para los "días sin IVA" de noviembre, esperan tener suficientes inventarios para suplir la demanda. Sin embargo, añadieron que Colombia no es la excepción en el fenómeno mundial de escasez, sobre todo en lo que se refiere a electrodomésticos y celulares, agrega Pardo.

Chile

Argentina

El aumento del consumo de alimentos y bebidas durante la cuarentena y el freno en la producción, hicieron que se consumieran los stocks de reserva en todo el planeta y la fabricación no ha logrado cubrir la demanda.

México

Expertos consultados por BBC Mundo señalan que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en México no hay problemas la disponibilidad para satisfacer la demanda.

Sergio Quiñonez, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), asegura en diálogo con BBC Mundo que "no se ha visto escasez de productos".

"No será la Navidad en los barcos como dicen algunas personas", agrega.

Una de las razones que han contribuido a que no se produzcan atascos en la llegada de productos importados, explica, es que uno de los mayores puertos del país, Manzanillo, ha tenido la capacidad de recibir un mayor flujo de embarcaciones, incluso superior a 2019.

Pese a este telón de fondo, agrega, "las tiendas se ven surtidas y no hay signos de escasez, solo retraso en la entrega de productos", apunta.

Por su parte, Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, argumenta que no tiene información sobre problemas con la cadena de suministro.

"Hasta el momento no se prevé ninguna afectación, desabasto o escasez", le dice a BBC Mundo, refiriéndose a la disponibilidad de productos para una de las épocas de mayores ventas en México llamada "El Buen Fin" que va del 10 al 16 de noviembre.

"Prevemos que podría no haber disponibilidad de productos en el mes de diciembre porque Estados Unidos acaparará el volumen", dijo Guido Vildozo.

Brasil: la sequía afecta la disponibilidad de agua y la cosecha de café

*Con la colaboración de Cecilia Barría, periodista de BBC Mundo.