Cómo los camellos pueden ayudar a extender la vida útil de las medicinas (y a mucho más)

No solo son animales desconcertantes, sino que con menos de 1.000 camellos salvajes que se cree que existen, son uno de los grandes mamíferos más amenazados del planeta .

Definitivamente, estos que están caminando a la orilla de un lago en Mongolia no son dromedarios.

La pregunta es...

P or genial que suene, es un mito completamente falso .

No están llenas de agua sino de grasa.

Criaturas extraordinarias

Un camello puede pasar una semana entera, a veces más, sin agua, y sobrevivir aún más tiempo sin beber si no está trabajando duro.

La gota gorda

En muchos sentidos, el secreto del camello radica en su capacidad para mantenerse "fresco" y casi no sudar.

Frescos como un camello

No sólo eso.

Estos métodos se conocen como enfriamiento pasivo . Tú mismo has experimentado un excelente ejemplo de enfriamiento pasivo: cuando te acaloras y comienzas a sudar, la evaporación de tu sudor enfría tu cuerpo.

¿Qué es hidrogel?

Así como ellos

Un centímetro protector

Este artículo es una adaptación del episodio "Camel and cool medicines" de la serie "30 animals that made us smarter" de BBC World Service