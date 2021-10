Alec Baldwin: cuáles son los protocolos para el uso de armas en rodajes de cine para evitar tragedias

34 minutos

La filmación de estas escenas convierten al set de una película en un lugar de alto riesgo para la vida y el bienestar de los actores, el cuerpo técnico o cualquier otra persona presente durante el rodaje si no se siguen estrictos protocolos.

Aunque no se tienen todos los detalles de las circunstancias en las que Baldwin disparó el arma de utilería, la industria cinematográfica está regida por unas estrictas normas de seguridad y salud ocupacional cuando se trata del uso de todo tipo de armas y explosivos.

Guías de salud y seguridad

"Lo primero que hago antes de que se vaya a utilizar un arma es examinarla visualmente para que esté descargada, tanto el cargador como el cilindro -si se trata de un revolver- y el cañón, ver que no tenga nada, ni una piedrita ni barro", le explicó Atherton a BBC Mundo.

"Hago esa demostración frente a los actores, antes de cargarla con una salva. Si el arma va a estar apuntada hacia la cámara, también se la muestro y me aseguro de que estén bien protegidos".

Además, hay instrucciones que se le pueden dar al actor para que no apunte directamente a una persona cuando vaya a disparar. El ángulo de la cámara puede compensar para que parezca que lo está haciendo.

Las balas de salva no son inofensivas

Es importante tener suficiente tiempo para entrenar a los actores . Muchas veces la producción no permite más de 20 minutos, pero él insiste en tener dos semanas de capacitación.

La relación con el elenco también juega un papel importante. "Me gusta trabajar con mujeres, porque reconocen que saben poco sobre el manejo de armas y están abiertas a aprender, pero algunas veces me toca lidiar con algún actor con actitud de macho".

Lo crucial, sin embargo, es dejar claro quién está a cargo antes, durante y después del rodaje de una escena en la que se disparan armas, algo que no siempre es fácil.

"Si uno está trabajando con directores de talla como Steven Spielberg o con superestrellas como Tom Cruise, se necesitan muchas agallas para gritar 'corten' si no estás contento con la situación", expresó el armero.

"Me paro en la mitad del set y no dejo que nadie se acerque o se haga nada hasta que yo no diga '¡Todo despejado!, ¡Armas despejadas!'"