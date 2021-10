Alec Baldwin: la emotiva declaración de Joel Souza, director de la película en la que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins

Fuente de la imagen, Phillip Caruso via Reuters

Qué pasó

Según registros judiciales, un asistente de dirección no sabía que la pistola de utilería contenía munición real. Le entregó el arma a Baldwin y le dijo al actor que era seguro dispararla.

Fuente de la imagen, SWEN STUDIOS via REUTERS

La policía todavía está investigando el accidente y no se han presentado cargos contra nadie.

Qué dijo Souza

En su declaración, Souza dijo: "Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, luchó por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor".

"Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento honrado y agradecido por la gran cantidad de afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que se han acercado... Definitamente ayuda en mi recuperación", agregó.

Fuente de la imagen, Jim Weber/The New Mexican

Gutierrez Reed tiene menos de 30 años y recientemente había desempeñado el puesto por primera vez, en la película The Old Way.