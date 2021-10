James Michael Tyler: actor de Friends murió a los 59 años

Fuente de la imagen, Rob Kim/Getty Images for Warner Brothers

Aunque no tenía el mismo tiempo en pantalla que los seis personajes principales de Friends, Gunther era y sigue siendo una figura popular entre los fans.

"No podría haber imaginado una experiencia mejor", aseguró. "Todos estos chicos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Me sentí muy, muy especial".

Protagonizó dos cortometrajes, "The Gesture and the Word" y "Processing", con los que ganó premios al mejor actor en varios festivales de cine.