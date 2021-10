JBalvin: la disculpa del reguetonero colombiano por el controvertido video de "Perra"

26 minutos

"Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración ", dijo Balvin en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram en el que se disculpaba por el video que grabó junto a la rapera dominicana Tokischa.

" Toy en celo, 'toy en calor, yo me abro en cuatro pata ', métanme un ventilador", dice la letra de la canción, en cuyo video -grabado en República Dominicana-, aparecen hombres, mujeres y niños con rostros de perros.

Críticas públicas y regaño de la madre

Thomas criticó el sentido que el cantante le dio a la letra, pues para ella está claro que él no habla "de la hembra del perro", sino de "zorras, de putas, de perras".

"No es solo una cosa machista, es mucho más que eso; para mí ese tipo merece la cárcel , por todas las fibras de lo que hemos luchado durante años, décadas, las mujeres, y no solo las feministas, para tener un mínimo de dignidad y de respeto. ¡Cárcel para JBalvin!", le dijo la escritora a la publicación Semana.

"Cuando me enteré, yo lo llamé, lógicamente: '¿dónde está el Josesito que yo conozco?' Esa canción no es... No sé ni qué decir", contó Alba Mery Balvin en el programa de televisión "Nos cogió la noche", del canal colombiano Cosmovisión.