Qué es el albedo de los polos y por qué es vital para el enfriamiento del planeta

Pero no porque actúen como el freezer del planeta.

La razón por la que estas grandes extensiones de hielo enfrían no es que sean heladas. Enfrían sobre todo porque son blanc a s . Y ese blanco refleja el calor del Sol.

"El hielo del planeta refleja la cantidad justa de energía solar de regreso al espacio", explica el divulgador naturalista de la BBC David Attenborough en el documental Breaking Boundaries: The Science of Our Planet ("Rompiendo límites: la ciencia de nuestro planeta").