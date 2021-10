Cambio climático: la advertencia de David Attenborough antes de que sea "demasiado tarde" para salvar al planeta

"Si no actuamos ahora, será demasiado tarde".

Y que sería "realmente catastrófico" si ignoramos sus problemas , me dice en esta entrevista en BBC.

"Cada día que pasa y no hacemos algo es un día perdido", añade.

Sir David y yo estuvimos hablando en los Jardines Kew de Londres mientras filmaba una nueva serie, The Green Planet, que se estrenará el próximo año.

Sin tiempo que perder

Y Attenborough me dijo que eso era la prueba de que tanto él como otros no han estado haciendo "un escándalo por nada" y que los riesgos de un mundo más cal iente eran reales.

"Lo que los científicos han dicho durante 20 años, y que hemos estado reportando tú y yo, no han sido falsas alarmas. Cada día que pasa y no hacemos algo es un día perdido. Y las cosas están empeorando", dice Attenborough.

El naturalista lamenta que los reportes sobre el clima no han convencido a todos y que eso esté frenando los esfuerzos para luchar contra el cambio climático.

"Todavía hay gente en Norteamérica o en Australia que, aunque lamentan que un incendio forestal haya demolido por completo o incinerado una aldea, creen que se trata de algo que sucede solo una vez. Pasa sobre todo si costará dinero a corto plazo. La tentación es negar el problema y pretender que no está pasando", dice.

El debate sobre las emisiones

"Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Tenemos que hacerlo ahora ".

Durante años, los países emergentes han acusado a las naciones más ricas, las primeras que empezaron a contaminar la atmósfera, de no asumir su parte de la carga.

"¿Decimos entonces que no tiene nada que ver con nosotros y nos cruzamos de brazos?".

"Incluso si no lo hubiésemos causado, tendríamos una responsabilidad moral de hacer algo por los miles de hombres, mujeres y niños que lo perdieron todo. ¿Podemos decir adiós y que este no es asunto nuestro?".

Trabajo incansable

" No planeo mucho a largo plazo . Como dices, tengo 95 años. ¿Qué tan lejos puedo llegar? No está en nuestro poder decir o saber esas cosas".

"Todo lo que sé es que si me levanto mañana y me siento capaz de completar un día de trabajo decente, entonces debería hacerlo con alegría y sentirme agradecido".

"Llegará el día en que me levantaré de la cama y pensaré que no pueda hacerlo. ¿Cuándo pasará? Eso no lo sé".