¿Por qué nos cuesta tanto pedir disculpas?

A finales de los años 70, Elton John cantaba aquello de Sorry seems to be de hardest word. Se trata de una de sus canciones más emblemáticas. El título centra la atención sobre el tema que queremos tratar: a veces decir "lo siento" parece lo más difícil de pronunciar.