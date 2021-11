La mujer que regresó con Boko Haram creyendo que la vida con los islamistas era mejor (y cómo volvió a escapar)

1 hora

"Llamé a mi marido y estaba muy feliz de escucharme. Me dijo cuándo se aproximaría a Maiduguri a comprar gas y combustible y acordamos que me uniría a él", dice.

En el día acordado, Aisha dejó la casa de sus padres y se llevó a su hijo. No le dijo nada a nadie y solo tomó pocas pertenencias.

Fuegos de júbilo

Forzada al casamiento

"Comenzaron a preguntarme por qué debía disfrutar y vivir sola. No quería casarme con nadie más pero me forzaron ".

A las 3:00 am de una mañana en agosto, se adentró en el bosque con su hijo y otras dos esposas que aspiraban a una vida distinta.

"Mientras se llevaban a mi hijo, él agarraba mi mano y gritaba que por favor no lo dejara", dice Aisha.

Con el tiempo concluyó que sus esfuerzos no tendrían recompensa, así que decidió escapar sin él en la siguiente oportunidad que tuvo.

Escape y amabilidad

"Me halagaron por ser lo suficientemente valiente para escapar y pusieron dinero para ponerme en un vehículo que me llevara a casa de mis padres. No creyeron que había necesidad de acompañarme".