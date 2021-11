ShotSpotter, la controvertida empresa que "escucha" lo que pasa en las calles de decenas de ciudades de EE.UU. y alerta a la policía

11 minutos

ShotSpotter ha recibido mucha prensa negativa durante el último año. Las acusaciones van desde que su tecnología no es precisa hasta afirmaciones de que está alimentando la discriminación en la policía .

Detección de disparos

"Creemos que lo que hace que el sistema sea tan atractivo es que entre el 80% y el 95% de los disparos no se denuncian", dice el director ejecutivo de la compañía, Ralph Clark.

Las personas no denuncian disparos por varias razones: pueden no estar seguras de lo que han escuchado, pensar que alguien más llamará al 911 o simplemente no confiar en la policía.