Las millones de personas que descienden de la realeza (y no lo saben)

En la serie de televisión de la BBC llamada "Who do you think you are?" (¿Quién crees que eres?), el actor Danny Dyer descubrió que estaba relacionado con Eduardo III; Alexander Armstrong —también actor y comediante— se sorprendió al darse cuenta de que era descendiente de Guillermo el Conquistador; y el deportista remero y locutor Matthew Pinsent supo que también era pariente de Eduardo I.