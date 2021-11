COP26: "Es muy fácil culpar a los individuos en vez de a los gobiernos y las corporaciones por el cambio climático"

Usted critica que la responsabilidad sobre el cambio climático se enfoque demasiado en las personas, y no tanto en los gobiernos y las corporaciones, ¿a qué se refiere?

Creo que es muy importante anotar que el tipo de políticas que necesitan implementar los gobiernos no son necesariamente obligaciones. No necesitamos decirle a la gente que tiene que hacer esto o lo otro, pero sí podemos llevarlos a que vivan de manera sostenible dándoles incentivos, o desestimulando ciertas acciones.

Entonces, no digo que las personas del común no tengan culpa, sino que debe haber algo más allá, y ahí es donde los gobiernos deben ponerse al frente con regulaciones.

No sé si hay un esfuerzo consciente de parte de las compañías, pero claro que la hay.

Pienso, sin embargo, que también es evidente que los individuos no necesariamente tiran en una misma dirección.

Tienes personas que hacen grandes sacrificios, otros que hacen pequeños cambios en su estilo de vida, y otros a los que, por x o y razón, simplemente no les importa.

Hay varias razones por las cuales las personas no logran vivir de manera sostenible ni actuar en la misma dirección.

Entonces, no creo que haya una única razón que explique por qué, como consumidores, no vamos en una misma dirección.

Entonces, si la mayor responsabilidad recae sobre el sistema, ¿cada quien no puede más que preocuparse por su propio comportamiento?

En algunos lugares, por ejemplo, existen los llamados "desiertos de comida", donde la gente no tiene acceso a comida sostenible. Para ellos, no existe una posibilidad real de elegir opciones de comida sostenible.

No todas las personas pueden llevar un estilo de vida sostenible.

Necesitamos pensar en las capacidades de cada individuo, y esas capacidades no dependen de la persona.

¿Qué pasa si ellos no tienen acceso a fuentes alternativas de energía? Necesitamos que esas fuentes alternativas de energía estén disponibles.

Sí, de hecho en mis más recientes investigaciones he pasado del concepto de "mitigación del cambio climático" al de "adaptación al cambio climático".

No puede salir diciendo "estoy sorprendido por esto", él era vicepresidente cuando todo esto estaba ocurriendo, él debería saberlo.

¿Por qué sale ahora a decir que está sorprendido? No lo entiendo.

Otro riesgo es que se generen nuevas formas de inequidad con las personas que no tienen la opción de vivir de manera sostenible, no podemos castigar a las personas que no tienen esas opciones.