¿Tienen futuro los rascacielos?

Tiene que haber una buena razón para construir un edificio de 500 metros , comenta Kamran Moazami, director ejecutivo de la constructora británcia WSP, cuyo portafolio incluye el edificio más alto de Londres (The Shard), el más alto de EE.UU. (One World Trade Center) y el más alto de Asia (la Torre de Shanghái).

"Tienes que preguntarte cuál se la mejor y más económica manera posible de construir. Una altura extrema puede crear un destino de viaje, como en Dubái, pero eso no se necesita en ciudades como Shanghái o Manhattan. Hoy en día, una torre icónica no sólo se juzga por su apariencia sino por su uso de carbono".

Pero, así se trate de un ícono o no, no todo el mundo es fanático de los rascacielos, especialmente de los nuevos con fachadas de vidrio.

El coronavirus cambió drásticamente todo lo que hace deseable la vida urbana : los sitios públicos vibrantes, la conectividad del transporte masivo y el fácil acceso a restaurantes, museos y clubes. Sin embargo, las ciudades están recuperándose, algunas más rápido que otras, y la gente que construye rascacielos vaticina que también estarán de vuelta, aunque no como antes.

Se están diseñando más en términos de la colaboración, en lugar de para colocar filas de escritorios, explica Moazami. "La demanda no disminuirá, pero la manera en que una oficina es ocupada será diferente. Ya no puedes suponer que los empleados trabajan de lunes a viernes de 9 a 5. Podrías necesitar más espacio para menos personas".

Pero no todos quieren regresar. Trabajar en casa en pantalones de yoga tiene sus ventajas, aunque el regreso para algunos parece inevitable.

"China se ha excedido en la construcción en todas las esferas, con muchos proyectos que no tenían que haber sido construidos, pero lo hicieron para mantener a la población trabajando y aumentar la productividad", comenta Smith, cuya firma ha diseñado los cinco principales rascacielos de China.

El gobierno reconoció que "sería mejor empezar a construir torres con sentido económico que pudieran ser arrendadas. En otras palabras, empezaron a pensar como constructores estadounidenses". Los rascacielos no pueden construirse para hacer crecer una economía, si no para satisfacer una necesidad existente .

Judith Dupré es la autora de Skyscrapers, A History of the World's Most Extraordinary Buildings (Rascacielos: una historia de los edificios más extraordinarios del mundo) y de muchos otros libros sobre el ambiente construido