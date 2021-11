Carta de amor a Kabul: los lugares que no voy a olvidar de la capital afgana

Evocadores murales callejeros han sido pintados con versos islámicos, las escuelas secundarias para chicas han cerrado y por los callejones y tiendas ya no corre una música emocionante.

Kabul está llena de recuerdos que muchos afganos no olvidarán. La periodista Lyse Doucet habla sobre algunos de ellos.

En los muchos años que he trabajado allí, la última vez en octubre, me he preguntado qué tiene esta ciudad que atrae a la gente.