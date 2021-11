Por qué en el colegio los niños deberían estar de pie en lugar de sentados

25 minutos

Esta rígida organización no solo forma parte del acervo experiencial de la mayoría de quienes pisamos alguna vez un colegio. Fue concebida para estimular la atención del alumnado y minimizar su tendencia natural al movimiento.

¿Pero acaso no es necesaria cierta exploración del entorno para aprender? ¿No fue así como nuestra especie construyó su conocimiento a lo largo de miles de años?