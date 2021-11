Britney Spears: una jueza de Los Ángeles ordena el fin inmediato de la tutela legal paterna sobre la cantante

1 hora

Britney Spears no podía ocultar su emoción tras el anuncio del fin de la tutela legal que ha controlado muchos aspectos de su vida en los últimos 13 años.

Un largo proceso

El lunes, la intérprete de éxitos como Baby One More Time y Toxic escribió en Instagram que no había rezado por algo con tanta fuerza en su vida.