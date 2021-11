6 mitos sobre los dinosaurios que aún confunden a mucha gente

1. ¿Murieron todos los dinosaurios a causa de un infame asteroide?

2. ¿Podrías esconderte de un Tiranosaurio rex quedándote quieto?

En la naturaleza, tal rasgo está presente en animales como los anfibios, pero Barrett dice que este no era el caso de estos depredadores.

3. ¿Podía correr un Tiranosaurio rex más rápido que un carro en movimiento?

El Tiranosaurios Rex podría correr, pero no tan rápido como sugieren las películas.

"Los corredores de maratón no corren tan rápido como los corredores de velocidad y las carreras de velocidad son muy cortas porque mantener una velocidad tan alta durante períodos más largos es difícil para nuestros cuerpos", sostiene Di Giacomo.

"Quizás el T-Rex podría correr rápido para carreras cortas, pero esto no le hubiera alcanzado para dejar atrás a un carro en movimiento", agrega.

4. ¿Es posible clonar un dinosaurio?

El T-Rex partió de este mundo decenas de millones de años antes del amanecer de nuestra especie y es poco probable que nos volvamos a encontrar pronto. Contrariamente a la premisa central de "Jurassic Park", los científicos insisten en que los dinosaurios aún no se pueden clonar.

La principal razón es que el ADN de los dinosaurios no envejece bien.

"Hasta donde sabemos, no sobrevive por mucho tiempo", explica Barrett.

"No tendremos ADN de ningún otro animal o planta extintos hasta que nos acerquemos mucho más a nuestro tiempo".

Di Giacomo está de acuerdo con Barrett y dice que incluso un avance científico en términos de genética de dinosaurios no significa éxito en la clonación.

"Películas como "Jurassic Park" y "Jurassic World" nos muestran todas las razones para no hacerlo ya que se centran en las consecuencias que sufrirían los humanos. Y no se habla mucho sobre la crueldad de traer de vuelta estos animales a un mundo que no se parece en nada a lo que ellos habrían visto en su tiempo", enfatiza.