"Pude haber sido un racista asesino": el nazi que se convirtió en defensor de Black Lives Matter

51 minutos

Más tarde se enteró de que Dave Patrick Underwood, un oficial federal que había estado custodiando el palacio de justicia, había muerto en ese lugar. Más de un año después, a Mike todavía le atormenta no poder haber hecho más para salvarlo .

Y eso no era todo.

Paul (no es su nombre real) invitó a Mike a su casa, donde vivía con sus padres. Era una casa normal, en una calle tranquila de un suburbio de una gran ciudad estadounidense. Se reunieron para "grabar algunos videos de propaganda".

"Estaba ahí, de pie, sin participar. No quería escuchar a la autoridad gubernamental diciéndole que no podía hacer lo que él creía que tenía derecho a hacer, que era producir videos y pretender que era un Wehrmacht (la fuerza armada de la Alemania nazi)".

"Había gente allí que no lucía como nadie que hubiese visto antes. La comida era diferente, el agua sabía distinta, todo era completamente diferente".

"Por cualquier razón, me era más fácil creer eso que que mi padrastro era un alcohólico degenerado", dice.

Un año después, Mike terminó la escuela. Al no cualificar para sus universidades preferidas, decidió unirse al ejército, pero su madre se opuso a la idea.

"Estaba muy motivado. No tenía dudas de que quería ir a otro país, ya fuese Irak o Afganistán, ponerme un uniforme y tomar un arma para matar gente".

"Casi siempre llevaba una pistola conmigo. Estaba en un punto en que hubiese hecho cualquier cosa que alguien me pidiera", relata Mike.

Mike recuerda lo que sintió al leer las noticias. "Miré a aquel joven adolescente y me dije 'vaya, estuvo muy cerca de que ese fuera yo'.

"Estaba en medio de la nada con todo tipo de gente de todas partes de Estados Unidos, incluyendo negros, judíos y un tipo de Guam que me enseñó a pescar", dice.

"Me hice amigos de gente que jamás pensé que podía considerar amigos".

"Una cosa es ser un niño fumando, leyendo 4chan y enojándose en su garaje y otra muy distinta encontrarte en medio de la nada, en una base de la Fuerza Aérea donde no puedes irte y la gente te grita".

Se sentía miserable e intentó renunciar al entrenamiento básico unas seis veces en ocho semanas. Su madre no le hablaba. Mike creía que, quizás, ella sabía que se había unido al ejército por las razones equivocadas.

Recibir cartas era algo común entre los reclutas, pero en las primeras cinco semanas Mike no recibió ninguna. Cuando los otros aprendices tenían tiempo cada semana para leer sus cartas, Mike se sentaba solo, revolcándose en su miseria.

Durante su entrenamiento, también se le sacudió de esa cámara oscura que reforzaba sus crencias racistas. Ya no tenía tiempo para pasar tiempo en línea y, sin la propaganda tóxica que había llenado sus días, el odio perdió fuerza dentro de él.

Cuando terminó el entrenamiento básico, Mike supo que no quería formar parte del ejército. Pasó varios meses trabajando en la base de la Fuerza Aérea, pero estaba profundamente deprimido.

"Sabía que me estaban desplegando. Estaba bajo mucho estrés, con demasiado alcohol una noche y con acceso a un arma de fuego".

Aunque su entrenamiento básico le ayudó a escapar del extremismo, Mike no cree que sea una coincidencia que un número de aquellos involucrados en la violencia de extrema derecha en años recientes hayan servido en el ejército.

"Sienten que se aprovechan de ellos, que no se les comprende y se les miente", dice.

Mike también comenzó a creer que las guerras de Estados Unidos no tenían sentido, pero también aceptó que tampoco lo tenía el racismo .

"Me dijo que practicara la empatía, que no juzgara a la gente, que fuera honesto, reflexivo. Pasos esenciales para encontrar un camino para hacer el bien", cuenta Mike.

"Mi comunidad del punk y el rock ha sido una de las mayores cosas que me ha sacado de aquí. Pienso en lo vital que es tener una salida y un grupo al que sientes que perteneces y que sea constructivo", reflexiona Mike.

Después de caducar su baja médica, Mike no regresó al ejército y se le consideró un desertor. Entonces, el pasado diciembre, para su sorpresa, fue liberado con honores.

"He hecho efuerzos continuos para ser antiracista, para ser activamente antiracista, pero es difícil y no quiero pretender que no lo es".