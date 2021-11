COP26: el acuerdo climático "no evitará que nos ahoguemos"

6 minutos

En su mayoría expresaron pesimismo en torno a los resultados de la cumbre y explicaron emotivamente sus temores de que esos acuerdos políticos no son suficientes para salvar sus hogares y sus culturas.

Islas del Pacífico: "No evitará que nos ahoguemos"

Elizabeth Kité es una líder de la juventud en Nuku'alofa, Tonga. El acuerdo no hace lo suficiente para salvar a su hogar en las islas del Pacífico de quedar sumergido, dice.

"Pero hablan como si prometer dinero es hacernos un favor, pero no lo es", afirma.

Elizabeth Kité no cree que el acuerdo va lo suficientemente lejos para beneficiar a los países como el suyo.

"Somos un pueblo amigable y generalmente muy pacífico. No es natural que insistamos tan fuertemente -me entristece que el acuerdo no refleje lo duro que lo intentamos", explica.