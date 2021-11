"La fama": por qué causa polémica la nueva bachata de Rosalía y The Weeknd

1 hora

The Weeknd canta en español junto a Rosalía en el tema "La fama"

Eso es lo que algunos se preguntan después de la cantante Rosalía hiciera público hace unos días el videoclip de su última canción -"La fama"-, que interpreta junto a The Weeknd y que es el primer adelanto de su nuevo álbum -Motomami- que verá la luz en 2022.

Pese a ello, hay quien ha acusado a la cantante catalana de "apropiación cultural", por hacerse suyo un género musical -la bachata- de origen dominicano, en colaboración con un músico canadiense cuyo primer idioma no es el español.

"Si Rosalía realmente quería experimentar con la bachata, ¿por qué no usó su plataforma para presentar a un artista de bachata dominicano? Si simplemente quería trabajar con The Weeknd, podría haber hecho de esta una canción pop regular con influencia flamenca", escribió en un reciente artículo Johanna Ferreira en la publicación Popsugar Latina.

"Pero en cambio, Rosalía, quien ha seguido recibiendo críticas por ocupar un espacio en los géneros musicales latinx que se originaron con artistas latinx negros, una vez más eligió no usar su plataforma para poner a un artista dominicano ", escribió Ferreira.

La publicación Remezcla, también publicó un artículo al respecto cuando Rosalía presentó un adelanto de "La fama", en el que se aseguraba que "muchos fanáticos del género (la bachata) no están encantados con que una artista española, especialmente una que ha sido señalada en el pasado, se esté adentrando en un estilo tradicional".

"No entiendo cuál es el punto de hacer una bachata con The Weeknd. La podía haber hecho con un cantante dominicano... si la idea era globalizar la bachata y no simplemente hacer números", escribió una usuaria en Twitter.