Lucid, la empresa que lleva menos de un mes vendiendo autos y ya vale más que Ford

28 minutos

Del súperlujo a la producción masiva

Aunque no parezca evidente, la apuesta real de Lucid no está dirigida al mercado de autos de s u perlujo sino a la masificación de la producción de autos eléctricos.

Para llegar allí, sin embargo, primero tiene que asegurar la viabilidad de su propia empresa que, por lo pronto, no produce ganancias sino pérdidas y tiene no pocos retos por delante.

Según reseñó The New York Times, el documento de 44 páginas destaca que la empresa no tiene experiencia en producción masiva de vehículos, no cuenta con una red de servicio a los clientes y depende en gran medida de Rawlinson.