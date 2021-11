Harry Potter: qué fue del elenco 20 años después de la primera película sobre el famoso mago

1 hora

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Una aparición en el video musical de Lego House de Ed Sheeran en 2011 marcó una vuelta a la vida pública, seguida de papeles cinematográficos como Into the White y Moonwalkers de 2015, entre otros.

Grint también ha aparecido en las tablas, consiguiendo un papel principal en la producción de Broadway de 2014 It's Only a Play , junto a Matthew Broderick y Nathan Lane.

Pero además de pequeños papeles intermitentes en programas como Snatc h , The ABC Murders y Servant , Grint se ha centrado principalmente en invertir sus ahorros en una amplia cartera de propiedades , estimada en 24 millones de libras esterlinas (unos $32,3 millones) según la revista Hello!

Llamándose a sí mismo Grint on the Gram (juego de palabras con Instagram), bromeó diciendo que tenía "solo 10 años de retraso" cuando se registró en la red social.

Tom Felton - Draco Malfoy

Desde entonces se ha centrado más en proyectos de televisión: asumió papeles en Murder in the First, The Flash y apareció como Logan en la serie original de YouTube Origin.