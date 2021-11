Cómo tener hijos modifica el cerebro de las mujeres

1 hora

Todos sabemos que el cuerpo de una mujer atraviesa por muchos cambios físicos durante el embarazo y después de dar a luz. Pero lo que no es tan conocido es que tener un hijo también modifica la estructura del cerebro.

No obstante, la neurocientífica Ann-Marie De Lange, del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, señala que no es solo un mito: "Muchas mujeres sienten que sus funciones mentales no son tan buenas durante este período, y que tienen menos memoria", afirma.