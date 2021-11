Muere el mítico compositor de musicales Stephen Sondheim

Desde "Sweeney Todd" y "Assassins" hasta el cuento de hadas "Into the Woods", sus musicales poseían una audacia, complejidad y destreza lingüística que pocos de sus compañeros podían alcanzar.

A eso le siguió en 1962 "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum", una adaptación de las farsas del antiguo dramaturgo romano Plauto, para la que escribió tanto la música como la letra.