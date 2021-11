Zara: Marta Ortega, la rica heredera que tomará las riendas del gigante de la moda Inditex

18 minutos

En aquel momento, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que pensó que "no sobreviviría" a la primera semana laboral.

"He vivido y respirado esta empresa desde mi niñez y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado los pasados 15 años", comentó Ortega tras la noticia.