Por qué tantas grandes tecnológicas de Silicon Valley tienen jefes de origen indio

41 minutos

"Ninguna otra nación en el mundo 'entrena' a tantos ciudadanos así, a manera de gladiadores, como lo hace India", dice R. Gopalakrishnan, ex director ejecutivo de Tata Sons y coautor de The Made in India Manager .

Las razones

"Este es el resultado de un cambio drástico en la política de inmigración de Estados Unidos en la década de 1960", escriben los autores de The Other One Percent: Indians in America.