Quiénes son las 100 Mujeres elegidas por la BBC para 2021 (y cuáles están en América Latina)

Antropóloga y directora del Proyecto de Confianza en Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Heidi J. Larson dirige una investigación enfocada en los factores sociales y políticos que afectan las intervenciones de salud, y sus intereses académicos actuales se centran en la gestión de riesgos y rumores y en cómo generar confianza pública en las vacunas.

Es la autora de STUCK: How Vaccine Rumors Start and Why They Don’t Go Away ("Atascados: cómo comienzan los rumores sobre vacunas y por qué no desaparecen") y es la investigadora principal de un estudio global sobre la aceptación de la vacunación durante el embarazo.

La doctora Larson recibió la Medalla de Edimburgo de 2021 en reconocimiento a su trabajo científico sobre cómo se propaga la información errónea.

*La pandemia llegó cuando el mundo ya estaba polarizado. Ninguna vacuna nos salvará de los problemas más profundos que nos dividen; solo nuestras acciones como individuos y comunidades, como líderes pequeños y grandes, pueden ayudar a restablecer el mundo.