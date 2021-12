Los "Führer de la física": los científicos nazis que intentaron desacreditar a Einstein con argumentos racistas

Un genio incómodo

Sin embargo, tenía "una profundidad intelectual limitada y estaba emocional e imaginativamente atrofiado", según lo describe el escritor científico y exeditor de la revista Nature Philip Ball en su libro Serving the Reich: The Struggle for the Soul of Physics under Hitler ("Al servicio del Reich: la lucha por el alma de la física bajo Hitler").