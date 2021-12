Taylor Swift: un nuevo capítulo se abre en la demanda por derechos de autor del éxito mundial "Shake it off"

52 minutos

La cantautora estadounidense Taylor Swift irá a juicio acusada de violar los derechos de autor por la letra de uno de sus grandes éxitos Shake it off .

Por su parte, Shake it off, de Swift, es el single más vendido de su carrera y se situó en el primer puesto de las listas de éxitos de Estados Unidos y en el segundo de Reino Unido (donde fue desplazado del primer puesto por All about that bass, de Meghan Trainor).