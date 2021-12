Comida chatarra y cerebro: la relación entre la falta de micronutrientes y los estallidos de ira y la depresión

9 minutos

Como investigadoras en el campo de la nutrición y la salud mental, y autoras de The Better Brain (Un cerebro mejor), vemos que muchas personas en nuestra sociedad experimentan hambre cerebral , lo cual les afecta las funciones cognitivas y la regulación emocional.

Productos ultra procesados

Obviamente, no tenemos deficiencia de macronutrientes: la población norteamericana tiende a consumir suficientes proteínas, grasas (aunque usualmente no las mejores grasas) y carbohidratos (usualmente no los buenos carbohidratos complejos).