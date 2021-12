El experimento que puso a prueba la técnica de sueño de Salvador Dalí para ser más creativo (y su fascinante resultado)

8 minutos

Por eso sabemos, por ejemplo, que " su método para ir a trabajar no es el de un mortal común ", según explicaba el pie de foto original de la imagen de 1942 que ven arriba.

Aunque a veces no eran los sueños sino la interrupción del sueño mismo lo que para él era clave.

La fórmula no era del todo original.

Sin los brazos de Morfeo

Creía que tenían el poder de despertar la inspiración y la genialidad pues " a menudo, cuando uno ya está dormido, hay algo en la conciencia que declara que lo que entonces se presenta no es más que un sueño ".

No obstante, tomaba en secreto microsiestas, como atestiguan varias fotos, y señalaba también que en ese estado semilúcido su mente se inundaba de imágenes .

Ahora, dado que el punto no es tanto descansar sino despertar la genialidad , la pregunta es...

Lo que no les dijeron fue que había una tercera regla oculta; si la descubrían podían solucionar los problemas muchísimo más rápido.

Después del recreo

"Mostramos que la actividad cerebral común a la zona de penumbra entre el sueño y la vigilia (etapa 1 o N1 del sueño con movimientos oculares no rápidos) enciende chispas creativas ".

Sólo el principio

Aunque esta investigación agrega evidencia clave de la importancia de una etapa del sueño que no ha sido muy estudiada, aún quedan varios interrogantes por resolver.

Aunque los investigadores recogieron los informes dados por los participantes sobre lo que les pasó por la mente antes de que se les cayera el vaso, no pudieron establecer conexiones, pero eso no significa que no las haya.