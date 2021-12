Billie Eilish: "Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual"

"Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual", dijo. Y explicó que esa experiencia no le permitió "decir no a cosas que no eran buenas" cuando empezó a tener relaciones sexuales.