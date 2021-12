Por qué la carne enlatada que dio origen al término "spam" rompe récords de ventas

1 hora

De la lata a los correos electrónicos

La popularidad que ganó después de la Segunda Guerra Mundial la convertiría, años más tarde, en sinónimo de la bandeja de correos electrónicos no deseados.

La razón, según el etimólogo Graeme Donald, la relación se remonta a un sketch del grupo de humor británico Monty Python de la década de 1970, en el que una pareja va a un restaurante donde cada elemento del menú tiene como ingrediente el Spam. Aunque la mujer deja claro que no le gusta la comida enlatada, el asistente repite con voz chillona: "Spam, Spam, Spam, Spam ...", mantra repetido a coro por un grupo de vikingos que también están en escena.

El uso de la palabra como sinónimo de mensaje molesto y no deseado comenzó como una broma entre los usuarios de Internet, pero rápidamente se volvió universal, como informó la estación de radio estadounidense NPR en una entrevista con Finn Brunton, autor de Spam: A Shadow History of the Internet ( "Spam: una historia secreta de internet¨).