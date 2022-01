La increíble historia del hombre que se ofreció voluntario para ser encarcelado en Auschwitz para derrotar a los nazis

Quién era Witold Pilecki

Es entonces cuando se crea el campo de concentración de Auschwitz. Al principio no se conocían bien su finalidad ni funcionamiento, por lo que la incipiente red de la resistencia polaca contra la ocupación decidió que era buena idea infiltrar en él a algunos de sus miembros.

"Por la mañana temprano, el conserje del edificio, Jan Kilianski, vino corriendo a nuestra puerta y le ofreció ocultarse en un escondite que tenían en el sótano, pero mi tío le dijo que por esta vez no lo usaría", recuerda Ostrowski.

"Mi tío se arregló y se vistió. Llamaron a la puerta y era un grupo de militares, algunos vestidos de civil. Preguntaron si había algún hombre en la casa. Yo estaba en mi cama y mi oso de peluche estaba en el suelo. Mi tío me lo dio y me besó en la frente. Cuando pasó junto a mi madre le dijo: 'Informa a la persona adecuada de que he cumplido la orden'. Entonces mi madre y yo nos dimos cuenta de que había sido planeado".