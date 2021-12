Cómo se desentrañó el secreto de la carta que María, la reina de Escocia, escribió antes de ser ejecutada

Hermano real, habiéndome —por voluntad de Dios por mis pecados, creo— arrojado al poder de mi prima la Reina, finalmente he sido condenada a muerte por ella y sus estados. Esta noche, después de la cena, me han informado de mi sentencia. Me ejecutarán como a un criminal a las ocho de la mañana.