“Si comes aquí, estás cenando con ratas”: la plaga de roedores en Nueva York por las terrazas de los restaurantes

Esa medida tiene enardecidos a Diem, Marcell y Deborah. Sostienen que no se ha realizado una evaluación apropiada del impacto de las casetas de los restaurantes . Ellos y otro grupo de más de doce residentes, han interpuesto una demanda para tratar de forzar a la ciudad a que analice más de cerca el efecto que tendrá una expansión permanente de la comida y la socialización al aire libre.

"Ese no era el plan", arguye Deborah. Añade que cuando el programa de emergencia se lanzó, los residentes lo respaldaron, en aras de apoyar el sector de hotelería y los restaurantes que estaba en apuros. Pero ahora sienten que sus opiniones están siendo ignoradas.

Unos aseguran que está alterando el carácter fundamental de los vecindarios que antes no estaban dominados por una ruidosa vida nocturna. En otras zonas se están exacerbando los problemas exsistentes.

A medida que el tiempo se ha vuelto más frío, las casetas se han cubierto en láminas de plástico, acabando con el propósito original de salud y seguridad en una espacio bien ventilado. Ahora se ve grafiti escrito en las casetas, algunas de las cuales ya no están en uso y van cayendo en el abandono.

Pero no todos lo ven de esa manera.

"Me parece una locura que la gente se esté enfocando en estas minucias, que pueden ser levemente negativas, cuando hay tantos aspectos radicalmente positivos ", sostiene.

Siwak dice estar seguro de que su restaurante ha añadido valor a toda la cuadra. "Y me permite emplear más gente. Tengo muchas personas de planta a las que puedo pagarles un salario adecuado para vivir en Nueva York".

Reconoce que Nueva York tiene un problema con la recolección de basura, pero asegura que las casetas de comida no son las culpables. Y su restaurante no está empeorando la situación. "Usamos platos de cerámica, servilletas de lino y cubiertos de metal. No estamos acumulando basura", expresa.