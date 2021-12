WhatsApp: la industria detrás de las imágenes de “feliz día” que se mandan en los chats familiares

Es un fenómeno que no conoce fronteras ni idiomas . Que se repite cada día en los países hispanohablantes, al igual que en los de habla portuguesa.

"Mi vida ha mejorado mucho gracias a internet y los negocios que pude crear", dice el empresario, que prefiere no detallar el monto de sus ingresos.

Pero los creadores de contenido dicen que no es raro que un contacto les haga llegar, sin saberlo, la imagen que idearon.

"En las vacaciones, sucede más a menudo, cuando una tía mía envía un mensaje diciendo buenos días. Yo bromeo preguntando si saben que me están enviando algo que yo hice", dice Oliveira.

El negocio, sin embargo, no es tan exclusivo.

"Siempre me gustó este tipo de mensajes, pero había algunos sitios en los que no me gustaban las imágenes que usaban", explica Eliete, que financia su página con la publicidad.