Covid: cómo actúa ómicron y cómo defendernos de esta nueva variante

¿Ómicron es mucho más transmisible?

El problema es que una variante mucho más transmisible, aunque sea menos virulenta, no necesariamente significa que cause menos muertes: si crece a tan alta velocidad, si hay muchos casos en muy poco tiempo, puede haber más fallecimientos .

No sabemos si es más grave, pero tampoco si será más leve

Las vacunas funcionan, claro que funcionan

Pero eso no quiere decir que las vacunas no estén funcionando. Estas vacunas están evitando los casos graves de la enfermedad , disminuyen los ingresos hospitalarios y en UCI (unidad de cuidados intentivos) y reducen la mortalidad.

¿Vacunamos a los menores de 12 años?

Estamos en una situación extraordinaria. Aunque los casos de covid-19 grave son muy poco frecuentes en menores de edad, eso no quiere decir que no haya habido casos graves e incluso muertes.

Esta sexta ola no es culpa de los no vacunados. Los no vacunados están en mayor riesgo, pero no son los culpables del aumento de incidencia del virus.