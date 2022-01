¿Qué dicen el budismo y el hinduismo sobre el karma y la reencarnación?

1 hora

En el budismo

La potencialidad

La reconexión

"No usamos el término reencarnación porque literalmente no hay nada que pase de un momento a otro. Hay una continuidad, pero no hay una identidad. No hay nada de la conciencia anterior que se transmita como una esencia a la conciencia siguiente".